"Otwarcie sezonu." Policja interweniowała podczas warszawskiego protestu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

O godzinie 18 rozpoczął się pierwszy w tym roku protest strajku kobiet. Protest rozpoczął się na rondzie de Gaulle’a, ale uczestnicy zebrali się również przy pomniku Witosa na placu Trzech Krzyży.

Po kilkudziesięciu minutach uczestnicy protestu przeszli z ronda de Gaulle'a na plac Trzech Krzyży, a stamtąd udali się pod budynek Sejmu.

Jak relacjonują media obecne na miejscu, kilkadziesiąt osób zablokowało Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum oraz przejazd od placu Trzech Krzyży do Nowego Światu.

Funkcjonariusze policji są obecni na miejscu i wyzywają do rozejścia się oraz legitymują manifestujących. Na miejscu słuchać okrzyki jak "zdejmij mundur, przeproś matkę", "to jest wojna". Podczas interwencji policji słychać krzyki "puśćcie go". Także funkcjonariusze mieli użyć gazu w stosunku do demonstrantów.