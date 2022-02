"Oto zapowiedź powrotu do mrocznych czasów". Premier Morawiecki publikuje nagranie po szczycie w Brukseli

Po szczycie europejskich przywódców w Brukseli premier Morawiecki opublikował nagranie poświęcone sytuacji zagrożenia, w jakiej znajduje się Ukraina. Premier podkreśla w nim, że im bardziej zjednoczony jest Zachód, tym większa szansa na uniknięcie wojny.

– To nie są ćwiczenia, to nie jest gra strategiczna, to groźba wojny, jakiej świat nie widział od dekad – mówi szef polskiego rządu.

– Zaledwie 30 lat temu narody Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały wolność i nadzieję na lepszą przyszłość. Koniec komunizmu miał być początkiem nowej historii, historii pokoju i dobrobytu. Agresja Władimira Putina wobec Ukrainy to próba przekreślenia tych 30 lat i zapowiedź powrotu do mrocznych czasów – ostrzega premier Morawiecki.