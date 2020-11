Oto partnerka nowej gwiazdy Liverpoolu. Rute Cardoso, czyli dziewczyna Diogo Joty AIP

Diogo Jota znakomicie wprowadził się do zespołu z Anfield. Trafiał do siatki w swoich pierwszych trzech meczach w barwach Liverpoolu, we wtorkowym starciu z Atalantą Bergamo popisał się hat-trickiem. O Portugalczyku robi się coraz głośniej, więc warto też przyjrzeć się Rucie Cardoso - jego partnerce.