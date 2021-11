Oto mali bohaterowie, którzy uratowali życie dorosłym. Posłuchaj poruszających nagrań z dyspozytorni. Ich postawa budzi podziw i szacunek

Niesienie pomocy naszym obowiązkiem

Za każdym razem, gdy dziecko ratuje dorosłych, ogarnia nas podziw, często także wzruszenie. Umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia, choć powinna być domeną ludzi dojrzałych, nie zawsze nią jest.

