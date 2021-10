Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Przestępcy mogą uzyskać zdalny dostęp do komputera ofiary

Jak wyjaśniono, we e-mailach cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów z fałszywym adresem nadawcy " [email protected] [.]pl". Wiadomość o tytule "Zaległe płatności podatku" zawiera informację o rzekomej rozbieżności w ewidencji podatkowej.

W dalszej części dodano, że "odbiorca zachęcany jest do pobrania i otworzenia załączonych arkuszy Excela aby udać się z nimi banku lub urzędu skarbowego". Jednak w rzeczywistości uruchomienie załącznika spowoduje infekcję komputera trojanem LokiBot. Dzięki niemu przestępcy uzyskają zdalny dostęp do komputera ofiary.

- Umożliwi to oszustom zdalny dostęp do Waszego komputera i pozyskanie wrażliwych informacji, m.in. zapisanych danych logowania do serwisów internetowych- wyjaśniono.