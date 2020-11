Oszuści nie przebierają w środkach by wyłudzić pieniądze. Do tego celu często wykorzystują pandemię

Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka wskazuje, że przestępcy, wykorzystując obawę i niepewność związaną z epidemią, chcą wyłudzić pieniądze lub wprowadzić dezinformację, zasypując sieć oraz media fałszywymi informacjami, czyli fake newsami. Wszystkie te metody służą po to by pozyskać czyjeś pieniądze – często są to oszczędności całego życia.

Na wnuczka, na policjanta i na koronawirusa

Jednym z najczęściej spotykanych sposobów, dotykająca przede wszystkim osoby starsze, jest metoda „na wnuczka”, lub „na policjanta”. Oszuści podszywają się pod członka rodziny lub pod funkcjonariusza Policji i w telefonicznej rozmowie próbują wyłudzić oszczędności rozmówcy. Obecnie wykorzystując w tym celu pandemię Covid-19.

Dla przykładu, w ubiegłym tygodniu 85-letnia mieszkanka Nysy odebrała telefon od oszustów, którzy podawali się za członków rodziny oraz personel medyczny.

Mężczyzna powiedział, że wnuk starszej pani potrzebuje pieniędzy na natychmiastowe leczenie. Przekonywał, że trafił on do szpitala i musi dostać szczepionkę. Po chwili do rozmowy włączyła się kobieta, podająca się za lekarkę. Zapewniła mieszkankę Nysy, ze pieniądze na pewno przeznaczone zostaną na leczenie wnuka.