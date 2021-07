Oszuści nie mają wakacji. Seniorka straciła 20 tys. zł przez fałszywego prokuratora

NOWE Najważniejsze informacje UOKiK (29.07.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

29.07.2021 na profilu UOKiK pojawił się tweet: "Kupując na wyprzedażach w innych krajach #UE, konsumentom przysługują te same prawa, co w Polsce. W razie kłopotów w sprawach transgranicznych, które dotyczą sprzedawców z obszaru UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii zgłoś się do @ECCPoland.. ".