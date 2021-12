Oświadczyny podczas kontroli drogowej. Policja publikuje nagranie

„Magia Świąt. Love Is in the Air” – czytamy na oficjalnym profilu na Facebooku Policji w Wyszkowie. W poście opisano historię, do jakiej doszło w miniony piątek na trasie S8, gdzie nad bezpieczeństwem kierowców czuwali funkcjonariusze z Komedy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Policjanci zatrzymali tam do rutynowej kontroli samochód osobowy, którym podróżowali kobieta i mężczyzna. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w pewnym momencie kierowca auta... uklęknął przed towarzyszącą mu kobietą z bukietem kwiatów i poprosił ją o rękę. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że słowo „tak” padło „bez chwili wahania”.

„Wigilię 2️4 grudnia 2021 oraz tę niecodzienną kontrolę drogową zapamiętamy na długo” – zapewniają policjanci. Do swojego wpisu załączyli nagranie z tych wyjątkowych zaręczyn.