Oświadczenie rzeczniczki Porozumienia Jarosława Gowina: Nie było rozmów z opozycją. Przestrzegamy przed rozpowszechnianiem insynuacji

Olszewski: Nawet jeśli był cień podejrzeń, że za Bielanem stoi PiS, mamy dowód, że nie da się sterować Porozumieniem

Czy Jarosław Gowin powinien wysłuchać, co ma do zaoferowania opozycja? Rozmawiać trzeba ze wszystkimi, natomiast dziś nie ma żadnych powodów, ani żadnej propozycji na stole, by zastanawiać się nad zmianą koalicjanta. Gowin chciał budować "alternatywną koalicję", jak twierdzi Bielan? To nieprawda - mówi Tomasz Olszewski, doradca wicepremiera Gowina, szef Porozumienia w okręgu gliwickim, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.