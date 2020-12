Oświadczenie ojca Tadeusza Rydzyka w sprawie jego kontrowersyjnych słów: Nie było moją intencją ranienie kogokolwiek

Głos zabierał między innymi Tadeusz Rydzyk. - To, że ksiądz zgrzeszył... No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – mówił, nawiązując do pedofilii obecnej w kościele.

Redemptorysta dalej zaznaczył, że „każdy niegodny czyn jest grzechem, a dopuszczający się go jest grzesznikiem, który nawróciwszy się, powinien prosić Boga o miłosierdzie.” Co więcej, dodał, że "grzech seksualnego molestowania małoletnich jest przestępstwem, które winno być traktowane zgodnie ze wskazaniami Kościoła i procedurami prawa cywilnego”.

Na słowa o. Rydzyka zareagował także przewodniczący państwowej komisji do spraw pedofilii Błażej Kmieciak.

„Czy cześć osób może w końcu pojąć, że czyn pedofilski to nie jest żadne uleganie pokusom?! To przestępstwo, które trzeba nazwać doprowadzając do ukarania sprawców. To nie miejsce na pseudoteologiczne dywagacje o grzdchu, tylko czas na skupienie się ludziach, którzy cierpią” – skomentował Kmieciak.