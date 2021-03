Oświadczenie CBA w sprawie wniosku Daniela Obajtka o weryfikację jego finansów. „Podejmiemy czynności w tej sprawie”

Jak przekazano w oświadczeniu, do tej pory CBA dwukrotnie weryfikowało oświadczenia majątkowe składane przez szefa PKN Orlen. „Po raz pierwszy kontrolą objęto oświadczenia majątkowe składane w latach 2006-2010. Kontrola zakończyła się 18 września 2012 roku” – napisano.

Po południu CBA wydało oświadczenie odnoszące się do wniosku Obajtka, w którym zapowiedziało, że „podejmie czynności w tej sprawie.”

Szef PKN Orlen Daniel Obajtek przekazał dzisiaj w mediach społecznościowych, że złoży do CBA wniosek o weryfikację swoich finansów do 16 marca 2021.

Daniel Obajtek: Składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów

Natomiast druga weryfikacja oświadczeń majątkowych składanych w latach 2013-2018 trwała od 9 lutego 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku. Podczas niej zweryfikowano 13 oświadczeń o stanie majątkowym. Jak przekazuje CBA, „analiza nie wykazała różnic między oświadczeniami majątkowymi a stanem faktycznym.”

Po weryfikacji CBA złożyło wniosek do prokuratury o ocenę wyników kontroli. Śledztwo zakończyło się „24 maja 2013 roku decyzją o umorzeniu postępowania z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 17§1 pkt 1 kpk).”

Wniosek o weryfikację

Dzisiaj szef PKN Orlen przekazał, że złoży do CBA wniosek o weryfikację swoich finansów do 16 marca 2021 roku. W poniedziałek posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że powołają specjalny zespół śledczy, który prześwietli majątek Obajtka.

- Składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021. Kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe służby, a nie posłów opozycji robiących happeningi przed moim domem. Nikt, swoimi absurdalnymi zarzutami, nie będzie blokował prowadzonej fuzji z Lotosem – napisał we wtorek Daniel Obajtek na Twitterze.