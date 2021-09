Oświadczenie 51 senatorów opozycji ws. obecności Polski w Unii Europejskiej. „Członkostwo Polski w UE to polska racja stanu”

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że „członkostwo Polski w UE to polska racja stanu”. - Polska jest krajem w centrum Europy, pomiędzy krajami UE a Rosją. Jeżeli Polska będzie odsuwać się od UE to kierunek tego marszu jest znany i łatwy do przewidzenia – mówiła.