Oświadczenia posłów. Jakie majątki mają najważniejsi politycy w Sejmie?

Z oświadczeń majątkowych, które opublikowano na stronach Sejmu wynika, że premier Mateusz Morawiecki posiadał na koniec 2021 roku obligacje skarbowe o wartości 4 mln 600 tys. zł.

Zgromadził ok. 56 tys. zł w polskiej walucie oraz posiada obligacje skarbowe o wartości 4 mln 600 tys. 460 zł.

Ponadto ma dwa domy i mieszkanie. Jeden domu ma powierzchnię ok. 150 mkw., położony jest na działce o powierzchni ok. 0,46 hektara wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi o wartości ok. 1,9 mln zł. Drugi dom ma powierzchnię ok. 100 mkw. Przybliżona łączna wartość dom + zabudowania + działka to ok. 3,5 mln zł. Szef rządu posiada też mieszkanie o powierzchni 72,4 mkw. o wartości 1,1 mln. Premier ma także dom całoroczny o powierzchni ok. 100 mkw., położony na działce budowlanej o powierzchni ok. 3 tys. 100 mkw., w tym współwłasność działki (z zaznaczoną wyłącznością dysponowania ok. 300 mkw.) oraz zabudowania gospodarcze i sanitariaty.