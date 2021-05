Oświadczenia majątkowe polityków opublikowane. Kto zarobił najwięcej?

Zgodnie z zapisami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie składa się do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Jarosław Kaczyński spłaca nadal kredyt w SKOK. W 2019 r. lider PiS tłumaczył, że wziął go w związku z opieką nad chorą matką i kosztami związanyi z jej upamiętnieniem. Do spłaty pozostało mu jeszcze 57 tys. zł.

Budka zgromadził w polskiej walucie 100 tys. zł. Wraz z żoną jest ponadto właścicielem kilku nieruchomości: domu o powierzchni 291 mkw. o wartości ok. 800 tys. zł oraz dwóch mieszkań – pierwsze o powierzchni 165 mkw. i wartości 408 tys. zł, druge z o powierzchni 75 m kw. i wartości ok. 160 tys. zł.

Zarobił także na wynajmie mieszkania - ponad 12 tys. zł.

Parlamentarzysta zaciągnął kredyt na zakup mieszkania w kwocie ponad 81 tys. euro. Do spłaty pozostało mu jeszcze ponad 51 tys. euro.

Majątek Włodzimierza Czarzastego sprawia, że jest on drugim najlepiej zarabiającym szefem partii politycznej - zaraz po Januszu Korwin-Mikkem.

Władysław Kosiniak-Kamysz z darowizną od mamy

Lider ludowców dzięki uposażeniu poselskiemu zarobił w zeszłym roku 92,3 tys. zł, a także dodatkowo 29,8 tys. z diety parlamentarnej. Otrzymał też od swojej mamy darowiznę w wysokości 15 tysięcy zł.

Ponadto Władysław Kosiniak-Kamysz zgromadził ok. 3,5 tysiąca zł., a ok. 5 tys. zł zainwestował w fundusz inwestycyjny.

Szef PSL posiada także liczne nieruchomości. Należą do nich: działka budowlaną o pow. 754 m kw. (oraz udział w drodze dojazdowej) i wartości ok. 200 tys., a także dwie działki rolne - jedna o powierzchni 0,2 ha , warta ok. 26 tys. zł, a druga (szef PSL jest jej współwłaścicielem w 1/2) ma powierzchnię 0,16 ha i wartości ok. 20 tys. złotych. Polityk posiada mieszkanie o pow. 86,24 m. kw. warte ok. 600 tys. zł oraz garaż o pow. 25 m. kw. wart ok. 50 tys.