Ostrzeżenie GIS z 9.07: T. Czy masz to w domu?

Numer partii: 750637

Kod kreskowy: 5907558760637

Importer: Firma Handlowa TADAR Dariusz Tauchert Jasin, Poznańska 53, 62-020 Swarzędz

Ponadto Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że importer mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów podjął decyzję o wycofaniu również następujących produktów:

Firma TADAR poinformowała odbiorców o konieczności wycofania z obrotu przedmiotowych produktów i zobowiązała się do przyjęcia ewentualnych zwrotów oraz przekazania ich do utylizacji.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.