Ostrzeżenie GIS z 8.07: Świeże jaja, klasa A, kategoria wagowa L-Duże, 10 szt.. Czy masz to w domu?

Ceny paliw w Polsce i Europie. Tankujemy taniej niż inni? Zobacz, na ile litrów Pb95 wystarczy płaca minimalna

Ceny paliw w Polsce i w Europie to temat, który zawsze potrafi wzbudzić emocje, a ostatnio dyskusja wokół nich stała się znowu gorąca. Wszystko przez to, że Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na wysokie ceny paliw, a Daniel Obajtek zauważył, że w Polsce paliwa są jednymi z najtańszych w Europie. Co na to dane? Sprawdziliśmy.