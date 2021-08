Ostrzeżenie GIS z 27.08: Tłuczek do ziemniaków Kmt Style (na etykiecie w języku polskim: „Sitko do łyżek”). Czy masz to w domu?

NOWE Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (27.08.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

27.08.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @cinea_eu: 👏😃Congratulations for the contract signature for #EU #CEFTransport supported works on Ełk Osobowy and Ełk Towarowy (North-Eas…. ".