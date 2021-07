Ostrzeżenie GIS z 27.07: Wycofanie określonych typów boczku ze względu na zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu

Ostrzeżenie GIS 27.07

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Animex Foods Sp. z o.o., ul. T. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa wycofaniu wyprodukowanego przez nią boczku ze względu na zastosowanie do jego produkcji mieszanki przypraw zanieczyszczonej tlenkiem etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

W związku z powyższym Animex Foods Sp. z o.o., ul. T. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa, Oddział w Starachowicach, ul. Krańcowa 4, 27 - 200 Starachowice, WNI 26110201 niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mieszanki przypraw, zdecydował o wycofaniu następujących produktów wprowadzonych do obrotu: Produkty podlegające wycofaniu – wyłącznie partie wskazane w powyższej tabeli – zostały wprowadzone do obrotu w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży „na wagę” na stoiskach mięsnych.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Inspekcja Weterynaryjna w porozumieniu z producentem podjęła natychmiastowe działania, podczas których ustaliła ilość produktu wprowadzonego na rynek.

Zakład niezwłocznie poinformował swoich odbiorców i klientów o wycofaniu z rynku kwestionowanego produktu. Producent poinformował o wycofaniu produktów również za pośrednictwem swojej strony internetowej:

http://www.animex.pl/oswiadczenie-w-sprawie-wycofania-produktu-z-rynku-w-zwiazku-z-ryzykiem-zanieczyszczenia-tlenkiem-etylenu-eto/

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy spożywać partii wyrobów określonych w tym komunikacie.