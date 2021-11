Ostrzeżenie GIS z 26.11: Świeży filet z piersi kurczaka MAP. Czy masz to w domu?

Ostrzeżenie GIS 26.11: Świeży filet z piersi kurczaka MAP

Zagrożenie

W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto Salmonella Enteritidis

w określonej poniżej partii produktu Świeży filet z piersi kurczaka MAP.

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Świeży filet z piersi kurczaka MAP

Numer partii: 793921

Termin przydatności do spożycia: 01.12.2021

Producent: Przedsiębiorstwo Drobiarskie DROBEX Sp. z o.o., ul. Powstańców 19, 86-050 Solec Kujawski, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04033902

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Dnia 23.11.2021 r. wydano decyzję administracyjną zobowiązującą Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex Sp. z o.o., ul. Powstańców 19, 86-050 Solec Kujawski, WNI 04033902 do wycofania przedmiotowej partii produktu z rynku, jej zablokowania oraz zakazano używania do produkcji innych środków spożywczych lub wprowadzania do obrotu.

Dnia 23.11.2021 r. pisemnie zobowiązano zakład do podjęcia działań w celu określenia przyczyn wystąpienia bakterii Salmonella Enteritidis w tym produkcie, do przeglądu procedur nadzoru nad dostawcami oraz przeglądu procedur mycia i dezynfekcji obszarów produkcyjnych w celu zapobieżenia zanieczyszczeniom krzyżowym produktów.

Spółka Jeronimo Martins Polska S.A. zablokowała sprzedaż produktu i wycofuje go z obrotu.

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii

z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy spożywać produktów z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem