Ostrzeżenie GIS z 22.10: Benjamissimo Happy Edition Curcuma Ginger Lemon 60g. Czy masz to w domu?

Ostrzeżenie GIS 22.10: Benjamissimo Happy Edition Curcuma Ginger Lemon 60g

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez bułgarską firmę Bio Benjamin Ltd. wycofaniu niektórych partii czekolady Happy Edition Curcuma Ginger Lemon 60g, ze względu na zastosowanie do jej produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu – sproszkowany imbir.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

W związku z powyższym odbiorca kwestionowanych partii produktu w Polsce – podmiot Eko – Wital Sp. z o.o. zdecydował o konieczności wycofania partii, które zostały wprowadzone do obrotu zanim firma uzyskała informację o zanieczyszczeniu.

Szczegóły dotyczące wycofywanej partii: