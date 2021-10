Ostrzeżenie GIS z 20.10: Pasta z łososia 145 g marki Abba. Czy masz to w domu?

Ostrzeżenie GIS 20.10: Pasta z łososia 145 g marki Abba

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Orkla Foods Sweden wycofaniu niektórych partii pasty z łososia 145 g marki Abba, ze względu na zastosowanie do jej produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

Do Polski zostały dostarczone dwie kwestionowane partie produktu, z których jedna została zablokowana w całości, a druga została wprowadzona do obrotu zanim odbiorca w Polsce uzyskał informację o zanieczyszczeniu – partia ta jest wycofywana.

Szczegóły dotyczące wycofywanej partii: