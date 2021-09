Ostrzeżenie GIS. Lody z Biedronki wycofane ze sprzedaży. "Do ich produkcji zastosowano składnik zanieczyszczony tlenkiem etylenu"

Burze w Polsce 2.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"A jak nasz okres wakacyjny❓ Prawie 5️⃣ mln odsłon. Wielkie dzięki dla Was! :) Jeszcze na wiosnę 5 tys. odsłon dla nas to był solidny wyczyn. Patrząc na statystyki z ostatnich 90 dni wciąż nie możemy w to uwierzyć. To głównie Wasze działania pomagają dotrzeć z naszymi ostrzeżeniami, fotografiami, raportami, relacjami oraz nuaką do liczniejszego grona. Dzięki ‼️ Od dzisiaj okres spokoju w pogodzie. Bez intensywnych opadów deszczu z przejaśnieniami oraz temperaturami w okolicach 17-22°C. Miłego dnia :). " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 2.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.