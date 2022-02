Ostrzeżenia IMGW: Synoptycy biją na alarm. Będzie niebezpiecznie na drogach i chodnikach

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Synoptycy prognozują na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze głównie opady deszczu.

"Początkowo na Podkarpaciu opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m" - czytamy na stronie IMGW.

W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 0°C na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do 5°C w centrum i 8°C na zachodzie. Miejscami będzie mocno wiało, spodziewane są zamiecie i zawieje śnieżne.

"Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. Na zachodnim wybrzeżu wiatr w porywach do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne" - informuje IMGW.