Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Porywy mogą osiągać 100 km/h!

Alarmy drugiego stopnia ostrzegające przed silnym wiatrem synoptycy IMGW wydali dla województw zachodniopomorskiego (powiaty: kamieński, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, Koszalin, koszaliński i sławieński) i pomorskiego (powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Gdańsk, Sopot oraz nowodworski).

To jednak nie jedyna część kraju, w których spodziewane są silne porywy wiatru. Ostrzeżenia dotyczą także województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Według prognoz, w tych rejonach wiatr osiągnie prędkość do 50 km/h, w porywach do 90 km/h. Lokalnie może dojść nawet do 100 km/h.

W Zachodniopomorskiem alarmy zaczną obowiązywać od godziny 21.00 w czwartek do godz. 11.00 w piątek, zaś w województwie pomorskim od godziny 21.00 w czwartek do godziny 16.00 w piątek. W przypadku warmińsko-mazurskiego ostrożność należy zachować od godz. 22.00 w czwartek do 18 w piątek. Podobnie będzie na Podlasiu.