Ostry spór ws. weta Polski. Ziobro: Gowin nie działa zgodnie z polskim interesem

Zdaniem Gowina „rozsądne porozumienie” jest w interesie wszystkich - zarówno Polski, jak i Europy. Szef Porozumienia dodał, że weto to „ostateczna ostateczność”, a on sam ufa „talentom negocjacyjnym premiera Mateusza Morawieckiego”.

Obecny na konferencji były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odniósł się do doniesień medialnych na temat walki o władzę w szeregach Zjednoczonej Prawicy. - Jeśli Morawiecki nie zawetuje, to jego podwładny (Zbigniew Ziobro – red.) oskarży go o złamanie suwerenności, a jeśli zawetuje, to będzie go oskarżał o utratę 120 mld zł. Tak lub inaczej pan minister Ziobro ma nadzieję głowę premiera Morawieckiego uzyskać i być może go zastąpić – stwierdził.

Europoseł dodał, iż, „to, że minister Ziobro nie potrafi tak skonstruować reform sądownictwa, aby Polacy i reszta Europy była przekonana, że one nie naruszają niezawisłości sędziowskiej, to jest problem Ziobry i PiS-u, a nie Polaków i Europy”. - Dla tej nieudolności Ziobry nie warto tracić tych dziesiątków miliardów złotych – mówił.

Kosiniak-Kamysz: Wzywamy Gowina, aby opuścił obóz zdrady narodowej

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył na briefingu w Sejmie, że weto ws. unijnego budżetu to „zdrada narodowa, zdrada interesów Polski, zdrada polskich przedsiębiorców, rolników, wspólnot samorządowych”. - Nie można do tego dopuścić. Wzywamy wszystkie siły polityczne do połączenia pracy, wysiłków na rzecz zablokowania głupoty premiera Morawieckiego, który pod dyktando radykałów spod znaku Solidarnej Polski chce doprowadzić do zawetowania pieniędzy – mówił.

Jak dodał pieniądze z budżetu UE, które przeinaczone są na odbudowę o Covidzie są po prostu Polsce potrzebne”.

Lider ludowców zaapelował także do szefa Porozumienia. - Weto to zdrada narodowa według nas i wzywamy Jarosława Gowina, który wydaje się myśli podobnie jak opozycja w Polsce, jak większość Polaków, że członkostwo w UE to jest wartość, że trzeba sięgać po te pieniądze i nie warto iść drogą beznadziejnego konfliktu i wymachiwania szabelką, żeby opuścił obóz zdrady narodowej. Trzeba opuścić, panie premierze Gowin, obóz zdrady narodowej i nie wspierać tych, którzy doprowadzają Polskę do skraju głupoty, a za chwilę może bankructwa, bo to się tak skończy – mówił Kosiniak-Kamysz.