Ostre słowa Donalda Tuska. "Niech spróbują mnie zamknąć"

— Powiem wprost: byłoby fatalną, strategiczną pomyłką, gdybyśmy włożyli wszyscy razem wielki wysiłek w przekonywanie Polaków, że jesteśmy razem po to, żeby odsunąć PiS od władzy, podczas gdy dzień po wyborach okazałoby się, że niektórzy politycy Lewicy widzą większą zaletę w politycznych woltach niż w zasadniczej zmianie w Polsce. Nas nie stać w żadnym wypadku na ryzyko, że komuś z opozycji wpadnie do głowy, by po wyborach utrwalić władzę PiS - przekonuje Donald Tusk. Przypomina, że Lewica zagłosowała za Krajowym Planem Odbudowy oraz za projektem budżetu, przygotowanym przez rządzących. - To musi budzić niepokój - podkreśla rozmówca Onetu.