Ostre przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie ws. zablokowania budżetu Unii. "To nie jest UE, do której wchodziliśmy"

- Dzisiaj stoimy przed fundamentalnym wyborem, który też obnaża hipokryzję opozycji. Mówicie, że dla nas UE to tylko skarbonka, Otóż nie, UE to wartości, równość wszystkich państw wobec prawa, to walka o swoistość całej UE – wymieniał premier podczas przemówienia.

Przekonywał, żeby zastanowić się, czy to jest Unia Europejska, jakiej my chcemy, jaka ma szansę przetrwać. - Nie, ta UE nie miałaby szans przetrwać. Unia, gdzie jest europejska oligarchia, która karze tych dzisiaj słabszych i wciska ich do kąta, to nie jest UE, do której my wchodziliśmy i to nie jest UE, która ma przed sobą przyszłość - zaznaczył Morawiecki.

- Praworządność i łamanie praworządności stało się w UE pałką propagandową. Dobrze pamiętamy to z czasów PZPR. Odrzucamy te pałki propagandowe, bo praworządność jest dzisiaj stosowana w UE jako swego rodzaju straszak i w sposób odwrotny tego sformułowania, tej definicji. Przez praworządność należy rozumieć prawo państw do reformowania zgodnie z traktatami i konstytucją - powiedział Morawiecki.