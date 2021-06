Ostra wymiana zdań Bońka z Kowalczykiem. "To nie ma nic wspólnego z poważną piłką"

"Niestety, ale konferencje i wypowiedzi Bońka są na takim samym poziomie jak gra reprezentacji za kadencji Sousy" - napisał na Twitterze Wojciech Kowalczyk, a odpowiedź prezesa PZPN przyszła bardzo szybko.

"Może i masz racje… na razie. Mówienie jest dużo łatwiejsze niż granie Wojtek, nie pamietam żebyś z Reprezentacją zawiózł nas na jakąś poważną imprezę… nigdy. Ps. O olimpiadzie i piłce młodzieżowej nie zapomniałem, ale to nic nie ma wspólnego z poważną piłką. Baw się dobrze" - ostro odpisał ekspertowi Weszło Zbigniew Boniek. Warto przypomnieć, że Wojciech Kowalczyk był w reprezentacji, gdy Polska sięgnęła po srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie.

"Z prezesem mógłbym się zgodzić co do poważnej piłki,ale takie są przepisy i my je wykorzystaliśmy na IO. Selekcjoner też powinien być poważny a to nie ja spie***em z roboty. Razem z Bońkiem mamy tyle samo występów na EURO, a on grał w poważną piłkę" - zakończył temat Kowal.