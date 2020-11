Ostatniej doby zmarło ponad 600 osób. Liczba nowych zakażeń nie przekroczyła 20 tysięcy

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wtorkowej konferencji prasowej zapytany o ewentualne poluzowanie obostrzeń odpowiedział, że "ostatnie regulacje dotyczyły okresu do 29 listopada". - Do tego czasu na pewno żadnych zmian nie będzie, chyba, że dojdzie do pogorszenia- tłumaczył.

Minister zdrowia przyznał, że "mieliśmy okres stopniowej stabilizacji liczby zachorowań". - Teraz jesteśmy w takiej fazie, w której ta stabilizacja następuje - stwierdził dodając, że to co "najgorsze", jest już za nami.

Niedzielski: Sytuacja się stabilizuje. To co najgorsze, już za nami

Niedzielski powiedział, że możemy sobie nawzajem pogratulować, poziom odpowiedzialności społecznej zdecydowanie się poprawił- odnosząc się np. do decyzji o zamknięciu cmentarzy. Jak tłumaczył, była ona bardzo trudna. - Co by było, gdyby nie było tej decyzji? Zostawiam to do państwa refleksji- mówił.