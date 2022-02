Ostatniej doby zarejestrowano 9600 nowych zakażeń koronawirusem. Rzecznik rządu: W marcu możliwe luzowanie obostrzeń Tomasz Dereszyński

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał na antenie Radia Plus, że ostatniej dobry zarejestrowano 9600 nowych zakażeń koronawirusem. Tydzień temu, 14 lutego 2022 r., odnotowano 13 473 zakażeń. Zmarło wówczas 17 chorych na COVID-19. - Jeżeli taka tendencja by się potwierdzała, to w marcu można by było mówić o pewnym luzowaniu obostrzeń - dodał.