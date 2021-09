Ostatnie tweety ZUS-u z 8.09.2021. Sprawdź, co nowego i ważnego w kwestii ubezpieczeń Newsroom 360

Najnowsze wiadomości z ZUS-u na Twitterze Arkadiusz Wojtasiewicz

8.09.2021 na profilu ZUS-u pojawił się tweet: "@Anna_MamDosc @Favoreq System eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń zdrowotnych osobom, które są na świadczeniu rehabilitacyjnym po ustaniu zatrudnienia, bo takim osobom wygasł tytuł do ubezpieczenia. Mają one prawo korzystać z bezpłatnej opieki medycznej - muszą to jednak potwierdzać oświadczeniem. ".