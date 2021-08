Ostatnie tweety ZUS-u z 3.08.2021. Sprawdź, co nowego i ważnego w kwestii ubezpieczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

@NaWodzie Informacje o danych dzieci uprawnionych do bonu otrzymujemy z jednostek wypłacających świadczenia 500+ i w takiej samej formie umieszczamy automatycznie w PUE. Zachęcamy do zgłoszenia sytuacji: tel. 22 11 22 111 lub mail [email protected]

@OkunAdam @Ja_le_szek Jeśli tak to prosimy o kontakt z pomocą techniczną: [email protected] lub 22 560 16 00. Może też Pan udać się do najbliższej placówki. W poniedziałki pracujemy dłużej - do 18.00. Więcej: https://t.co/oca17n2iOB