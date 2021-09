Ostatnie tweety ZUS-u z 1.09.2021. Sprawdź, co nowego i ważnego w kwestii ubezpieczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

1⃣ Zaloguj się do #PUE #ZUS. 2⃣ Wejdź w panel #Ubezpieczony. 3⃣ W menu wybierz „Informacje o stanie konta”. 4⃣ Zaznacz rok 2⃣0⃣2⃣0⃣ i wyświetl szczegóły. 5⃣ Sprawdź zakładkę "Hipotetyczna #emerytura". https://t.co/8IcWvBaZV4

@Robert___PL Warunkiem otrzymania renty jest także odpowiedni staż ubezpieczenia - nie każdy niezdolny do pracy ten warunek spełnia.

Orzeczenie o niezdolności do pracy nie jest zakazem pracy. Można pracować np. w warunkach przystosowanych do niepełnosprawności, w ograniczonym czasie pracy.