Ostatnie tweety z 3.10.2021 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji. Wiadomości Komisji Europejskiej z 3.10.2021

Wraz z @SerwisZdrowie @PAPinformacje zapraszamy na cykl spotkań dla dziennikarzy poświęconych tematyce zdrowia w kontekście inicjatyw europejskich. Będzie interesująco, bo KE przygotowała szereg działań. Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 października. https://t.co/FQ56XXupPy

RT @JacekWasikEU: Komisja Europejska nie tylko objęła honorowym patronatem 13. Wrocławski Marsz Równości, ale również dumnie wzięła w nim u…

RT @EUinWroclaw: Przeszliśmy w 13. Wrocławskim Marsz Równości pod hasłem "Chcemy całego życia". Pozdrawiamy z Wrocławia, Unii Europejskie…

Na naszym stoisku @mfkig panuje duży ruch. Bardzo cieszymy się z każdego spotkania z Wami! 🙂 Twórcy komiksu "Paneuropa vs Covid-19" podpisują egzemplarze. Są z nami również Prezydent @Miasto_Lodz @HannaZdanowska i lek. med. #TomaszKarauda, który wspierał ideę powstania komiksu. https://t.co/eCX9jh7i4G

Na @mfkig rozpoczęło się spotkanie autorskie z twórcami naszego komiksu "Paneuropa vs Covid-19".

Udział biorą: Tobiasz Piątkowski, Wojciech Stefaniec, Rafał Szłapa, lek. med. Tomasz Karauda. 🔴 Zapraszamy do oglądania i zadawania pytań 👉 https://t.co/DX9pM00Zyq https://t.co/wG5DVonCA4

RT @JacekWasikEU: Zapraszamy do Miasteczka Równości na wrocławskim placu Wolności, a o 15.00 na Marsz. Równość i niedyskryminacja to podsta…

Od dziś nasz komiks jest również dostępny w wersji elektronicznej 🇵🇱 i 🇬🇧 na stronie ➝ https://t.co/XqEWUoYVan

Dziś na @mfkig premierę ma nasz komiks "Paneuropa vs Covid-19". Na naszym stoisku otrzymacie go bezpłatnie. O 14:00 zapraszamy na live ze spotkania autorskiego. Udział wezmą: Tobiasz Piątkowski, Wojciech Stefaniec, Rafał Szłapa, lek. Tomasz Karauda. 👉 https://t.co/Zk2g7WmX73 https://t.co/ze8qy2J1MC

RT @EUinWroclaw: Ruszyło #MiasteczkoRówności przed 13.Wrocławskim Marszem Równości 🇪🇺🏳️‍🌈!

Chodźcie do nas!!! #EU4LGBTQI #UniaRówności #U…

RT @EU_reforms: Just kicked-off an innovative project on improving resilience of public sector in the #EU – using the #Covid experience - t…

[email protected]_Lodz to nie tylko bohaterka jednej z okładek naszego komiksu „Paneuropa vs Covid-19”. To właśnie tutaj jutro startuje @mfkig. Zapraszamy do naszego stoiska, gdzie otrzymacie egzemplarz bezpłatnie. Komiks będzie również dostępny na stronie ➝ https://t.co/aQPN2jMPtr https://t.co/ZM19F5zJl7

🇵🇱🇪🇺 Tunel średnicowy w @Miasto_Lodz to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i przykład UE w działaniu! Tunel zapewni szybszy przejazd przez centrum Polski. #FunduszeUE stanowią 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji – to aż 1 219 254 777,36 zł. https://t.co/2B0ocr98Ot

RT @Europarl_PL: 🔜 Już o 1⃣4⃣:0⃣0⃣ rozpocznie się trzeci panel obywatelski Konferencji w sprawie przyszłości Europy! 200 osób z całej UE 🇪🇺…

Nie możecie przyjechać do Łodzi na @mfkig? 2 października w godz. 14-15 będziemy transmitować spotkanie z twórcami komiksu „Paneurop vs Covid-19”. Udział wezmą: Tobiasz Piątkowski, Wojciech Stefaniec, Rafał Szłapa, lek. med. Tomasz Karauda. Dołącz na FB 👉 https://t.co/Zk2g7WmX73 https://t.co/yXZeDd6G5I

RT @JacekWasikEU: O unijnej, krajowej i lokalnej perspektywie w walce z dyskryminacją kobiet. Również o #FunduszeUE, które samorządowcy wyk…

RT @EUinWroclaw: Rozpoczyna się I Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet, które gości @wroclaw_info. To okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji…

RT @YlvaJohansson: My statement after meeting in Warsaw with Polish Minister of the Interior @KaminskiM to discuss the situation at the P…

Komisarz @YlvaJohansson po rozmowach z Ministrem @KaminskiM @MSWiA_GOV_PL: 6 października przyjedzie do Polski delegacja Komisji Europejskiej DG HOME, aby kontynuować rozmowy dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią. https://t.co/PPqsiV0TNN

[email protected]: - Otwarta i szczera rozmowa z polskim Ministrem Spraw Wewnętrznych @KaminskiM o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Desperacja reżimu Łukaszenki jest jasna. Podobnie jak brak szacunku dla bezbronnych ludzi... https://t.co/0IDySWiapG

[email protected]: - Agresja reżimu Łukaszenki zasługuje na stanowczą i wspólną odpowiedź UE. Polska, jako silne państwo członkowskie UE, może pokazać, że zdolność do ochrony granicy można pogodzić z umiejętnością poszanowania podstawowych praw i obowiązków UE. https://t.co/YR3qxsvTgk

