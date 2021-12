Ostatnie tweety z 28.12.2021 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

28.12.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID nadal ułatwia obywatelom bezpieczne podróżowanie w czasie pandemii. Jak dotąd w UE wydano 807 mln zaświadczeń. Do systemu przyłączyło się również 28 krajów (i terytoriów) spoza UE. ⤵️ #EUCOVIDcertificate 👉 . ".

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID nadal ułatwia obywatelom bezpieczne podróżowanie w czasie pandemii. Jak dotąd w UE wydano 807 mln zaświadczeń. Do systemu przyłączyło się również 28 krajów (i terytoriów) spoza UE. ⤵️ #EUCOVIDcertificate 👉 https://t.co/Ttga9GWAXm https://t.co/wj0ldrynQg

Rok temu rozpoczęła się akcja szczepień w UE. Od tamtej pory całkowicie zaszczepiło się: 67,8% populacji w UE 🇪🇺

55,1% populacji w Polsce 🇵🇱

Szczepienia to obecnie nasza najlepsza broń w walce z pandemią. Dowiedz się o nich więcej 👉 https://t.co/C2OJdawvMT #SafeVaccines https://t.co/cOSrPeNbHI

88 milionów - tyle ton żywności marnuje się każdego roku w UE, średnio 173 kg na osobę. Święta wyjątkowo sprzyjają marnowaniu jedzenia. Jak tego uniknąć? Przeczytaj naszą publikację, stworzoną we współpracy z @SylwiaMajcher5 👉 https://t.co/tn4rq7ASBb

#EUFarmtoFork https://t.co/zPPuyLrebX

Jak podróżować w Święta, to najlepiej koleją! 🚆 Odpowiada ona tylko za 0,4% emisji gazów cieplarnianych. Ponadto to najbezpieczniejszy środek transportu lądowego o najniższym współczynniku wypadków śmiertelnych. #EUYearofRai dobiega końca, ale UE wciąż stawia na rozwój kolei.

Życzymy Wam przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia. 🌟🎄 Niech ten czas będzie pełen radości, spokoju i bliskości. Zapomnijmy o tym, co nas dzieli i pomyślmy o tym, co nas łączy, bo razem jesteśmy silniejsi! Dobrego Nowego Roku! https://t.co/qpf3Ek76oV

Spokojnych, zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 🎄🎅 https://t.co/r32RNiDqfP

🇵🇱🇪🇺 65,15 mln euro z #REACTEU trafi do województw: #śląskie i #dolnośląskie. Środki wesprą dostępność usług medycznych, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz pomogą utrzymać konkurencyjności MŚP i miejsca pracy w firmach dotkniętych #COVID19. 👉 https://t.co/oogXnMgysn https://t.co/u6wlGfOens

KE zaproponowała ustanowienie kolejnej generacji zasobów własnych zasilających budżet UE, wskazując 3️⃣ nowe źródła dochodów. W latach 2026–2030 powinny one pozwolić na osiągnięcie średnio do 17 mld euro rocznie dla budżetu UE. Szczegóły 👉 https://t.co/TNJz5zA3Pn

#EUBudget https://t.co/FfFXfaDH5I

🇵🇱🇪🇺 Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce z powodu poważnych obaw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Uważamy, że orzeczenia TK naruszają zasady ogólnej autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa UE.

KE przyjęła dziś przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, ustanawiające 9 miesięcy jako okres, przez jaki będą one uznawane do celów podróży wewnątrz UE. Ma to znaczenie dla funkcjonowania jednolitego rynku oraz zapewnienia jasność podróżującym obywatelom UE.

Do naszego zestawu bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko #COVID19 dodajemy dziś piątą szczepionkę. Na podstawie pozytywnej opinii @EMA_News Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w UE szczepionki firmy #Novavax. #SafeVaccines

Jak młodzi ludzie oceniają swoje możliwości na rynku pracy? Jak pandemia #COVID19 przełożyła się na ich postawy i oczekiwania? Czy emigracja to jedyne rozwiązanie? Nasza debata online właśnie się zaczęła. Zachęcamy do oglądania i zadawania pytań 👉https://t.co/0nNMA39in4 https://t.co/xMujH1h4W2

[email protected]: Ważne informacje dot. szczepionki przeciwko #COVID19. Europejska Agencja Leków, w oparciu o dokładną ocenę bezpieczeństwa i skuteczności, zaleciła warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki #Novavax. Teraz pora na decyzję Komisji Europejskiej. https://t.co/ZJJIGHkt3h

