Ostatnie tweety z 28.01.2022 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

To remember is also to look to the future.

RT @vonderleyen: Today, #WeRemember the millions who perished in the Holocaust.

Glad to have discussed our ambitious #batteries…

RT @MarosSefcovic: #EUBatteryAlliance 🔋 We maintain our momentum and keep moving forward.

It is the greatest service you can do for Europe’s future.…

RT @vonderleyen: Frau Friedländer, thank you for sharing your survivor's story.

UE pomoże Afryce. 175 mln euro trafi do: Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Czadu, Mali, Mauretanii, Nigeru i Nigerii. Pomoc UE zostanie wykorzystana do zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym żywności, opieki zdrowotnej i dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

RT @VeraJourova: I still have goosebumps when I think of my visit to Auschwitz-Birkenau Memorial two years ago.

We must always remember t…