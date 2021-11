Ostatnie tweety z 25.11.2021 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji.

Ponad 60 mln euro trafi do trzech polskich województw w ramach #REACTEU: podlaskiego, podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego. Środki wesprą MŚP, system opieki zdrowotnej, rozwój cyfryzacji i transformację ekologiczną.

Europejska Agencja Leków @EMA_News zaleciła zatwierdzenie szczepionki #Comirnaty przeciwko #COVID19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Teraz ostateczną decyzję podejmie Komisja Europejska. https://t.co/4LBfMmTDl2

[email protected] : Szczepienia zapobiegają śmierci. Z nadejściem nowej fali musimy zintensyfikować szczepienia. Zaszczepmy się 6 miesięcy po pierwotnym szczepieniu, by utrzymać odporność na wysokim poziomie. Mamy dużo dawek. Pod koniec tygodnia dostarczymy ich miliard do państw UE. https://t.co/xRQKEfdLk7

RT @EUinmyRegion: #REACT_EU 🇪🇺: over €60 million for three🇵🇱Polish regions to support:

#Healthsystems

#SMEs

#Energyefficiency

#RenewableEn…