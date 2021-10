Ostatnie tweety z 24.10.2021 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

Jeśli eksportujesz dżem do Japonii, importujesz krawaty z Tajlandii, czy po prostu chcesz sprawdzić taryfy, przejdź do My Trade Assistant, aby uzyskać informacje o cłach i przepływach handlowych 👉 https://t.co/xSU7apYCvz

RT @YlvaJohansson: Thank you Mayor of @WBialystok 🇵🇱 @TTruskolaski for meeting at #SDC2021

A timely, and at times concerning, update on th…