Ostatnie tweety z 23.12.2021 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

23.12.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @VeraJourova: We need to protect ourselves from security threats, incl. Russian propaganda. We support Member States in this. It’s possi…. ".

RT @VeraJourova: We need to protect ourselves from security threats, incl. Russian propaganda. We support Member States in this. It’s possi…

KE zaproponowała ustanowienie kolejnej generacji zasobów własnych zasilających budżet UE, wskazując 3️⃣ nowe źródła dochodów. W latach 2026–2030 powinny one pozwolić na osiągnięcie średnio do 17 mld euro rocznie dla budżetu UE. Szczegóły 👉 https://t.co/TNJz5zA3Pn #EUBudget https://t.co/FfFXfaDH5I

🇵🇱🇪🇺 Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce z powodu poważnych obaw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Uważamy, że orzeczenia TK naruszają zasady ogólnej autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa UE.

KE przyjęła dziś przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, ustanawiające 9 miesięcy jako okres, przez jaki będą one uznawane do celów podróży wewnątrz UE. Ma to znaczenie dla funkcjonowania jednolitego rynku oraz zapewnienia jasność podróżującym obywatelom UE.

Do naszego zestawu bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko #COVID19 dodajemy dziś piątą szczepionkę. Na podstawie pozytywnej opinii @EMA_News Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w UE szczepionki firmy #Novavax. #SafeVaccines

Jak młodzi ludzie oceniają swoje możliwości na rynku pracy? Jak pandemia #COVID19 przełożyła się na ich postawy i oczekiwania? Czy emigracja to jedyne rozwiązanie? Nasza debata online właśnie się zaczęła. Zachęcamy do oglądania i zadawania pytań 👉https://t.co/0nNMA39in4 https://t.co/xMujH1h4W2

Komisarz UE Janusz Wojciechowski @jwojc uczestniczył dziś w otwarciu tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy - odcinka S2 Puławska-Węzeł Lubelska. To jeden z flagowych projektów drogowych UE w Polsce. #FunduszeUE wsparły inwestycję kwotą 1,7 mld zł i stanowiły 43% środków. https://t.co/qMEE34dxDu

Prokremlowskie media nieustannie atakują Polskę. Od teraz możecie przeczytać najczęstsze fałszywe twierdzenia dotyczące kraju po polsku 🇵🇱 na @EUvsDisinfo 👉 https://t.co/6uhtomYvLh. https://t.co/wAo52sBvIy

Gwiazdkowy prezent dla Warszawiaków! 🇵🇱 Od dziś mniej stania w korkach - 2,3 km tunelu pod Ursynowem już przejezdne. Tunel jest częścią wielkiej inwestycji drogowej S2 współfinansowanej z #FunduszeUE 🇪🇺 w wysokości 1,7 mld zł. https://t.co/TzoDY0aEmq

@ra_marcin @GuzVetterEU Tunel jest częścią projektu "Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła)" a #FunduszeUE stanowią ok. 43% kwoty inwestycji. https://t.co/KqkFJpd5Yz

"Migrować czy zostać? - o unijnym rynku pracy z perspektywy młodych” będziemy rozmawiać podczas dzisiejszej debaty z cyklu "Europa dla młodych". Zapraszamy do dyskusji o godz. 18:00. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku 👉 https://t.co/ibIKTnlXZs https://t.co/YCtYim1e6Y