Ostatnie tweety z 18.09.2021 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii? Newsroom 360

Najnowsze informacje Komisji Europejskiej Konrad Kozłowski

18.09.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "W orędziu #SOTEU @vonderleyen wielokrotnie mówiła o tym, jak ważna jest młodzież.Młodzi - to do Was należy przyszłość. I to Wasz głos ma znaczenie w Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 🇪🇺 Jakie są Wasze oczekiwania? Zabierzcie głos! ⤵️#PrzyszloscJestTwoja #CoFoE. ".