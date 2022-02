Ostatnie tweety z 17.02.2022 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

Dziś ponownie odwiedzimy @Miasto_Lodz, by zobaczyć postępy w budowie #TunelŚrednicowy. To jeden z przykładów świetnego wykorzystania #FunduszeUE, które stanowią 85% kosztów inwestycji - łącznie 1 219 254 777,36 zł.

RT @vonderleyen: Preparing the #EUAUSummit with @AUC_MoussaFaki

Europe and Africa are working together for a prosperous future.