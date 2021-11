Ostatnie tweety z 15.11.2021 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

15.11.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Interesujesz się tematem danych, technologii i innowacji💡? Weź udział w Unijnych Dniach Otwartych Danych. Zapraszamy na konferencję EU DataViZ oraz finał konkursu EU Datathon. Zapisz się na bezpłatne wydarzenia➡️ . ".

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji. Wiadomości Komisji Europejskiej z 15.11.2021

Interesujesz się tematem danych, technologii i innowacji💡? Weź udział w Unijnych Dniach Otwartych Danych. Zapraszamy na konferencję EU DataViZ oraz finał konkursu EU Datathon. Zapisz się na bezpłatne wydarzenia➡️ https://t.co/h92P8YeMvf https://t.co/EOF2vdUhIW

[email protected]: COP26 to krok we właściwym kierunku. 1,5 stopnia Celsjusza pozostaje w zasięgu, ale nasza praca jest jeszcze daleka od ukończenia. Teraz możemy jak najszybciej zrealizować obietnice z Glasgow, a potem mierzyć wyżej. @TimmermansEU https://t.co/pKTyG3Gyrk https://t.co/qncZMzeB9L

Wraz z @FundacjaISS zapraszamy na debatę "Europa dla Młodych. Rządy prawa: Polska i Unia Europejska na kursie kolizyjnym?". 🗓️ 18.11.2021, godz. 18:00

Zarejestruj się, by wziąć udział za pomocą MS Teams 👉 https://t.co/2IVzggGivL

Wydarzenie na FB 👉 https://t.co/8l6gsrVE6f https://t.co/iH03RvLVLV

RT @JosepBorrellF: Spoke to @RauZbigniew and @GLandsbergis this evening about the unacceptable instrumentalisation of people by the Lukashe…

RT @vonderleyen: Let's keep our ambition intact in the final hours of @COP26. It is our opportunity to write history. Even more, it is our…

Z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2021 wynika, że wszystkie państwa członkowskie zrobiły postępy w zakresie cyfryzacji. W UE:

☑️ 56% osób posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe.

☑️ 59% domostw ma dostęp do sieci o bardzo dużej przepustowości.

RT @Europarl_PL: Konferencja w sprawie przyszłości Europy 🇪🇺 gromadzi obywateli z całej UE, którzy mają jeden wspólny cel: przygotowanie po…

RT @EUinWroclaw: Czym jest Jednolity Rynek Cyfrowy i jak go wykorzystać dla rozwoju swojego biznesu? Jak wygląda teraz oraz jak ma wyglądać…

Podczas pandemii #COVID19 łańcuch dostaw żywności w UE wykazał dużą odporność. Jednak musimy być gotowi na przyszłe kryzysy. Zgodnie ze strategią "Od pola do stołu", KE ustanowi europejski mechanizm gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym. @jwojc

RT @Europarl_PL: Już za 30 minut - transmisja sesji online drugiego panelu obywatelskiego 🗳️⚖️🇪🇺 w ramach Konferencji w sprawie przyszłości…

Dzięki wymianie handlowej liczba miejsc pracy w całej UE nieustannie rośnie. 🇪🇺📈 Z opublikowanego dziś przez Komisję Europejską sprawozdania wynika, że unijny eksport wspiera ponad 38 mln miejsc pracy. W 2019 r. zapewnił pracę dla ​​3,1 mln osób w Polsce. 🇵🇱 #EUTrade

Komisja Europejska podjęła w październiku szereg kroków prawnych przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Zamknięto też 46 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw. ⤵️ #EUJustice

RT @jwojc: In times with evolving risk factors, we need to be prepared for future crises that could affect food supply and #FoodSecurity.…

Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia naszego celu, jakim jest dopuszczenie w UE do trzech nowych środków terapeutycznych przeciwko #COVID19 do końca roku. @EMA_News wydała pozytywną opinię o dwóch: Ronapreve i Regkirona. Stosuje się je na wczesnych etapach zakażenia. #HealthUnion

RT @vonderleyen: 🇪🇺 🇺🇸 believe in the freedom of citizens, with rights & responsibilities We believe in the rule of law. In the dignity o…

Dziś obchodzimy #ŚwiętoNiepodległości! 🇵🇱 Polska jest częścią Unii Europejskiej od 2004 roku. Razem jesteśmy silniejsi! #11Listopada @EUinWroclaw @RegioPoland https://t.co/QJgvfVVn5E