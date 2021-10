Ostatnie tweety z 10.10.2021 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

10.10.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "W Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypominamy o działaniach UE na rzecz poprawy dostępu do opieki psychiatrycznej:☑️ Wspieranie reformy systemu opieki zdrowotnej.☑️ Wspieranie projektów mających na celu zapobieganie depresji i samobójstwom. ➝ . ".

W Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypominamy o działaniach UE na rzecz poprawy dostępu do opieki psychiatrycznej:

☑️ Wspieranie reformy systemu opieki zdrowotnej.

☑️ Wspieranie projektów mających na celu zapobieganie depresji i samobójstwom. ➝ https://t.co/ZG1fYyVSiD https://t.co/HYao33jtyo

Konkurencyjność jest kluczem do sukcesu dla MŚP, którym przydają się umowy #EUTrade. Dzięki obniżonym taryfom celnym, wynikającym z umów handlowych, przedsiębiorstwa z UE 🇪🇺 mogą konkurować na rynkach od Serbii po Singapur. #Access2Markets 👉 https://t.co/xSU7apYCvz https://t.co/mEJEeLFULf

Przewodnicząca Komisji Europejskiej @vonderleyen: - Jestem głęboko zaniepokojona wczorajszym orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zleciłam służbom Komisji przeprowadzenie dogłębnej i szybkiej analizy. Na tej podstawie podejmiemy decyzję o dalszych krokach.

2 października nasz komiks "Paneuropa vs COVID-19", autorstwa Tobiasza Piątkowskiego, Rafała Szłapy i Wojciecha Stefańca, miał premierę na @mfkig w @Miasto_Lodz. Teraz możecie go pobrać w wersji elektronicznej 🇵🇱 i 🇬🇧 ze wszystkimi wariantami okładek 👉 https://t.co/kxmctZ7jQB https://t.co/Ev3ePwRvqk

@RyszardWojcik Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi.

Zapraszamy na briefing prasowy poświęcony kwestii wzrostu cen energii w odniesieniu do rolnictwa. Udział wezmą Komisarz UE ds. rolnictwa @jwojc i Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi @GrzegorzPuda. 🗓️ 8 października, godz. 13:00.

📌 Budynek @EUinPL, ul. Jasna 14/16a, Warszawa.

@alexmfrost 9 czerwca 2021 r. Komisja Europejska skierowała do Niemiec wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z naruszeniem podstawowych zasad prawa UE, w szczególności zasad autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa UE oraz poszanowania właściwości TSUE.

🇪🇺🇵🇱 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy dot. prymatu prawa UE. Potwierdzamy zasady porządku prawnego UE: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym.

Wszystkie decyzje TSUE są wiążące dla organów władzy państw członkowskich, w tym sądów krajowych.

Komisja Europejska potwierdza prymat prawa unijnego nad prawem krajowym. Więcej szczegółów: https://t.co/s5sjAYJz1U https://t.co/uH8Muv6DZ8