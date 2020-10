Ostatnie starcie Trumpa z Bidenem. Spokojna debata w Nashville o pandemii, klimacie i podatkach prezydenta

Karczewski w koronawirusa mierzy jabłkami. To najlepszy lek MEMY. "Jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora" radzi Karczewski

Stanisław Karczewski ma dobry i tani lek na koronawirusa. To jabłka - najlepiej grójeckie. Były marszałek Senatu zaleca, by w trosce o odporność jeść jabłka, owoce i zażywać aktywności fizycznej. Jak przyznał na antenie RMF FM - wystarczą dwa jabłka dziennie. Nawet jedno robi różnicę - "jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora". Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.