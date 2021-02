Ostatnia walka Marcina Najmana. Kiedy odbędzie się gala MMA-VIP? Kim jest rywal Najmana?

Pierwotnie pożegnalna walka Marcina Najmana miała się odbyć w ramach FAME MMA 8. "El Testosteron" mierzył się wówczas z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Walka zakończyła się jednak skandalem. Pojedynek miał się toczyć według zasad bokserskich, a Najman w pewnym momencie powalił rywala i zaczął go kopać. Najman został wówczas zdyskwalifikowany. Potem jego zachowanie było tłumaczone prowokacjami i niesportowym zachowaniem ze strony rywala.

Ostatnia walka Najmana TRANSMISJA

Pożegnalny pojedynek Marcina Najmana i oczywiście wszystkie pozostałe walki gali MMA-VIP, będzie można obejrzeć w Internecie w usłudze Pay Per View. Dostęp do transmisji można kupić na stronie mma-vip.pl. Cena to 29,95 PLN.