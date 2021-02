Ostatnia walka Marcina Najmana. Kiedy odbędzie się gala MMA-VIP? Kim jest rywal Najmana?

Druga pożegnalna walka

Pierwotnie pożegnalna walka Marcina Najmana miała się odbyć w ramach FAME MMA 8. "El Testosteron" mierzył się wówczas z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Walka zakończyła się jednak skandalem. Pojedynek miał się toczyć według zasad bokserskich, a Najman w pewnym momencie powalił rywala i zaczął go kopać. Najman został wówczas zdyskwalifikowany. Potem jego zachowanie było tłumaczone prowokacjami i niesportowym zachowaniem ze strony rywala.

Dlatego właśnie Najman uznał, że chce wziąć udział w jeszcze jednym starciu, który tym razem na pewno ma być jego ostatnim. Zorganizowania tego wydarzenia chciały podjąć się różne federacje, ale "El Testosteron" uznał, że swoją pożegnalną galę urządzi sobie sam.

Przeciwnikiem Marcina Najmana będzie Taxi Złotówa.

Gala MMA-VIP. Karta walk

Poniżej znajdziecie dokładną kartę walk. Nie wiadomo jeszcze z kim zmierzą się Izabela Badurek i Ewa Piątkowska.

Fit Dzik vs. Adrian Cios (MMA)

Marcin Rekowski vs. Patryk Kowoll (MMA)

Opalach vs. Janik (MMA)

Mateusz Kisiel vs Sebastian Tronina (MMA)

Izabela Badurek vs. TBA (MMA)

Ewa Piątkowska vs. TBA (MMA)

Marcin Najman vs. Taxi Złotówa (MMA)