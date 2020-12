Ostatni sondaż w 2020 roku. Prawo i Sprawiedliwość z prawie 40 procentowym poparciem, a za nim Koalicja Obywatelska oraz Ruch Polska 2050

Według najnowszego sondażu dla DoRzeczy.pl przeprowadzonego przez Estymator, gdyby wybory dobyły się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań.

Pierwsze miejsce uzyskałoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 39,2 procent głosujących. Jest to wzrost o 0,4 pkt procentowe w porównaniu z sondażem, który był przeprowadzony w pierwszej połowie grudnia.

Drugim ugrupowaniem, które dostałoby się do Sejmu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 23,6 procent poparcia. Oznacza to, że największa partia opozycyjna odnotowała spadek o 1,4 pkt procentowe.

Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, którą wskazało 12,9 procent pytanych. Podobnie jak Koalicja Obywatelska, ruch Hołowni odnotował spadek poparcia w wysokości 0,9 pkt procentowych w porównaniu z poprzednim sondażem.

Do Sejmu dostałaby się także Lewica, na którą chce zagłosować 10,9 procent ankietowanych i jest to wzrost poparcia o 0,3 pkt procentowe. Ostatnim ugrupowaniem, które weszłoby do izby niższej Parlamentu jest Polskie Stronnictwo Ludowe, na które głos oddałoby 7,4 procent obywateli, co równoznaczne jest ze wzrostem o 1 pkt procentowy.