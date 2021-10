Ostatni mecz Łukasza Fabiańskiego to koniec pewnej epoki w reprezentacji Polski. "Fabian" rzucał się na każdą piłkę mimo krwawiących kolan

Epoka naznaczona ćwierćfinałem Euro 2016, i w ogóle czterema pierwszymi w historii występami Biało-Czerwonych w finałach mistrzostw Europy. To jednak również rozdział znaczony trzema nazwiskami piłkarzy z rocznika 1985 - oprócz Fabiańskiego, także Kuby Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka – który zostanie zamknięty podczas selekcjonerskiej kadencji Paulo Sousy...

Czy to Sousa wypchnął Fabiana z kadry?

- Przychodząc do reprezentacji selekcjoner nie miał prawa powiedzieć, że bramkarzem numer jeden będzie od tego momentu Wojciech Szczęsny. Przyspieszył przecież w ten sposób decyzję Łukasza Fabiańskiego o zakończeniu gry dla Polski - nie ma wątpliwości były reprezentant Polski, Piłka Roku 1991 w naszym kraju, a obecnie komentator stacji Eleven Sports, Piotr Czachowski. Gość, który ma 36 lat i jest w wysokiej formie, nie będzie przyjeżdżał bowiem na zgrupowania tylko po to, żeby rozgrzać kogoś innego. I to niekoniecznie znajdującego się w lepszej dyspozycji. Uważam, że cały zespół stracił na tej przedwczesnej nominacji Sousy. A już najbardziej - Wojtek.