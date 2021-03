Oslo: burmistrz zaskoczył mieszkańców. Wprowadził lockdown na dwa tygodnie. Wszystko przez brytyjki wariant koronawirusa

Trzecia fala koronawirusa. Świat pyta polski rząd o receptę na sukces MEMY Nowe obostrzenia i życie z koronawirusem okiem internautów

Trzecia fala koronawirusa to poważny problem i wizja powrotu bo obostrzeń związanych z codzienną egzystencją. Rząd zdecydował, że Polki i Polacy nie mogą już korzystać z przyłbic, czy kominów, a jedyną słuszną ochroną jest maseczka, najlepiej medyczna. Kolejne regiony muszą również liczyć się z podobnymi ostrzeniami, jak województwo warmińsko-mazurskie. Co na to internauci? Jak zwykle mają memy komentujące rzeczywistość. Zobacz je w galerii zdjęć.