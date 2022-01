Oslo: Anders Behring Breivik ubiega się o zwolnienie warunkowe. Czy ma szansę na łaskę?

Najbardziej okrutny norweski zabójca Anders Behring Breivik ubiega się o zwolnienie warunkowe po 10 latach w więzieniu.

Twierdzi, że po 10 latach spędzonych za kratkami, nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa i chce uzyskać przedterminowe zwolnienie z 21-letniego wyroku. Terrorysta nie okazał jednak żadnych wyrzutów sumienia od czasu, gdy w 2011 r. zabił 77 osób z użyciem bomb i broni palnej.

Randi Rosenqvist, psychiatra, która śledziła Breivika od czasu jego uwięzienia w 2012: Mogę powiedzieć, że nie dostrzegam wielkich zmian w jego funkcjonowaniu od czasu jego procesu karnego, kiedy chwalił się skalą swojej zbrodni.

Rosenqvist przedstawi sądowi raport, który jest kluczowy, jeśli przestępcy mają wykazać, że nie są już niebezpieczni.

Jest mało prawdopodobne, by go uwolniono - powiedział Berit Johnsen, profesor w University College of Norwegian Correctional Service. - Myślę, że jest oczywiste, że nadal istnieje ryzyko, że popełni nowe przestępstwa, jeśli zostanie zwolniony.